100 yıllık ömründe bir kez çiçek açıyor! Sabır otu Denizli’de ortaya çıktı

"BAZI KÖKLERİ DE BAHÇEMİZDE BULUNUYOR"

Daha önceden de bahçelerinde bulunduğunu ve köklerinin halen daha beklediğini ifade eden Emin Kayan, "Agave ağacı ilk çıktığında biz fark etmedik 7-8 tane kökü bulunuyor. Dünyada da bu koruma altında olan bir bitkidir. Bizde ikinci çıkışında fark ettik ve bunu bildirmek istedik. Kansere ve her türlü hastalığa iyi geldiği söyleniyor, şurubu yapılıyor.