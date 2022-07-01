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Haberler Denizli 5 metreden düşen inşaat işçisi öldü

5 metreden düşen inşaat işçisi öldü

1.7.2022

5 metreden düşen inşaat işçisi öldü
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde inşaatı devam eden binada çalışan 59 yaşındaki işçi Abdullah Komkeser, 5 metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Düşmesinin etkisiyle ağır yaralan Komkeser'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Komkeser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. ■ SEBAHATTİN ALP
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