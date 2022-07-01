Bu ne biçim hikaye!

Çöp şiş yeme yarışmasıyla başlayıp hapishanede biten trajikomik hikaye Denizli'de yaşandı. Adana'dan, 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Denizli'ye gelen Eyüp Çelik (24) 650 lira kayıt parası verdiği yarışmayı kazanamayınca parasız kaldı. Bankadan çıkan M.A.A. adlı vatandaşın, içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantasını kapıp kaçan Çelik, Adana otobüsünde yakalandı. Çantadaki para ve altınlar sahibine teslim edildi.

ALTIN VE PARA DOLU ÇANTA

Denizli'de yaşayan M.A.A, 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya altgeçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A, çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ

Görüntülerden şüphelinin Eyüp Çelik olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı. Çelik'in kapkaç yaptıktan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi

YARIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

KAPKAÇ yaptığı çantadaki altınları bozdurup, parayı harcayamadan gözaltına alınan Çelik, polisteki ifadesinde, olay günü bir restorandaki 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Adana'dan Denizli'ye geldiğini belirterek, "Yarışma için 650 lira kayıt parası verdim ancak çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybettim. Bütün paramı yarışmada kaybettiğim için parasız kaldım. Bu nedenle de kapkaç yaptım" dedi. Çelik, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEBAHATTİN ALP