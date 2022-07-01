Denizli’de büyük acı

DENİZLİ'DE çocukları dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 6 aylık Ela Nur Ermiş hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolu'nda meydana gelen kazada, iş bitimi sonrası eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesi'ne doğru giden Ümmügülsüm Ermiş hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 YARALI HASTANEDE

OLAY yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D, babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Ümmügülsüm Ermiş ve oğlu Mustafa Ali Ermiş'i (11) yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela Nur Ermiş'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı. ■ SEBAHATTİN ALP