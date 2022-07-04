Pamukkale’de kekik ve lavanta festivali coşkusu

DÜNYANIN kekik ihtiyacının neredeyse tamamının üretildiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali" düzenlendi. Kekiğin merkezi olan Gözler mahallesinde gerçekleşen ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki ev sahipliği yaptığı festivale çok sayıda katılım oldu. Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Denizli Kekiği adının tescilini aldık. Bundan sonra kekik denince akla 'Denizli Kekiği' gelecek. Kekiğin tüm dünyaya bu isimle satılması çok önemli" dedi. Festival kapsamında "En iyi Kekik Üreticisi Yarışması" yapıldı. Belirlenen 14 tarlada üretilen kekikler boy, koku ve çeşitli parametreler jüri tarafından değerlendirildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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