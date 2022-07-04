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Haberler Denizli Uçuruma uçan araba Tekin çiftine mezar oldu

Uçuruma uçan araba Tekin çiftine mezar oldu

4.7.2022

Uçuruma uçan araba Tekin çiftine mezar oldu
DENİZLİ Acıpayam'da, mobilya mağazası bulunan Mustafa Tekin'in yönetimindeki hafif ticari araç, uçuruma devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mustafa Tekin (69) ile yanındaki eşi Güllü Tekin'i (68), çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Tekin çifti hayatlarını kaybetti. Mustafa- Güllü Tekin çiftinin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. ■ SEBAHATTİN ALP
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