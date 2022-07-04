Valize doldurup böyle götürdü! Eski patrona akılalmaz tuzak

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

İşletme sahibi Hasan Manas, durumun çok utanç verici olduğunu ve şüphelilerin çok samimi davrandığını belirterek, "Valla çok şaşırtıcı bir olay. Yaklaşık 2.5 yıl bizle beraber çalıştı. Diğer ekibimle de baya bir samimiler. Eşiyle beraber 2.5 ay kadar her gün sabahları valizlerle gelip, 'ben ev taşıyorum, diye bahane uydurdu. Dükkan açarken diğer elemanlarımızın meşguliyetinden yaralanarak arka tarafa gidip, bu valizleri doldurup karısı ile beraber çaktırmadan yaklaşık 200 bin TL civarında malımızı almışlar.