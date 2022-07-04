Valize doldurup böyle götürdü! Eski patrona akılalmaz tuzak

Akıl almaz hırsızlık olayı, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas'ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi