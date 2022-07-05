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Haberler Denizli Kurban satıcısından ilginç teklif: Boğayı alana koç hediye!

Kurban satıcısından ilginç teklif: Boğayı alana koç hediye!

Denizli'de Kurban Bayramı öncesinde 1,7 tonluk boğa 130 bin TL'den satışa sunuldu. 2 buçuk yıldır boğayı yetiştirdiğini söyleyen Çakır, özenle beslediği boğayı alana koç hediye edeceğini belirtti.

05.07.2022, 16:25

Kurban satıcısından ilginç teklif: Boğayı alana koç hediye!

1,7 tonluk boğayı alana koç hediye edecek Denizli'de Kurban Bayramı öncesi satışa çıkan 1,7 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. Denizli'de Kurban Bayramı öncesi Çivril ilçesinde görücüye çıkarılan Boyka isimli 1,7 tonluk boğa 130 bin TL'den satışa sunuldu. Besici İsmet Çakır, 30 aydır yetiştirdiği boğayı alana koç hediye edeceğini söyledi. Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde besicilik yapan İsmet Çakır, iki buçuk yıl önce aldığı boğayı özenle besledi ve "Boyka" ismini verdi. Özenle beslediği boğaya günlük 20-25 kilogram yem verdiğini ve çocuğu gibi baktığını söyleyen İsmet Çakır, boğanın ağırlığının şuanda 1 ton 700 kilogram geldiğini belirtti. Çakır, Kurban Bayramına hazırladığı boğayı 130 bin TL'den satışa sundu. Besici Çakır, Boyka isimli boğayı 130 bin TL'den satın alana yanında koç hediye edeceğini söyledi. Besici İsmet Çakır geçen yılda 1 ton 300 kilogram gelen bir dana yetiştirdiğini ve sattığını ifade etti.

"130 BİN TL'Yİ GETİRENE BOĞAMIZLA BİRLİKTE BİRDE KOÇ HEDİYEMİZDİR"
Boğasına çocuğu gibi baktığını, arpa ve doğal otların olduğu merada beslediğini belirten Çakır, "30 yıldır hayvancılık yapıyorum ve sürekli hayvan yetiştiriyorum. Bu kadar büyüyen bir boğa görmedim. Boyka boğamız, küçükken aldık büyüttük kurban için satacağız. 130 Bin TL istiyoruz, birde koç hediye ediyoruz. Ben Çivril ovasını gezdim böyle büyük, böyle kalite görmedim. Geçen yılda böyle bir tane büyütmüştüm kaliteden anlayan arkadaşlar aldı götürdü. Özdemirci Mahallemizin meralarında büyüttüğümüz Boyka satılığa çıktı. 130 bin TL'yi getirene boğamızla birlikte birde koç hediyemizdir. 2 buçuk yıldır bakıyorum 1 ton 700 kilogram yapıyor" dedi.

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