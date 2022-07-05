Eşine dehşeti yaşatmıştı! O koca için karar: 5 yıl hapis cezası

5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mustafa Y. hakkında Denizli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Eşine karşı cebir, tehdit, hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mustafa Y. mahkemedeki ifadesinde, "Olay gününden önce eşimi takip ettim. Aracıyla gidip çamlıkta biriyle buluştu. Bir gün sonra aynı kişiyle bir aparta gitti. Aparta girdiklerini görünce ne yapacağımı bilemedim. Avukatımı aradım ve bekledim. Avukatım geldi ve bana 'isterseniz polisi çağıralım' dedi. Ben de polise ne anlatacağımı bilmediğim için çağırmadım. Avukatım yanımdan ayrıldı. Akşamüzeri eşim aparttan hızlı bir şekilde çıktı. Araçla birlikte evimize geldi. Ben de peşinden gittim. Evden yemek alıp, tekrar aparta gitti. Bu sefer dayanamadım eşime ne yaptığını sordum. Bana küfürle karşılık verdi. Ben de ona küfrettim. Eşimi tutup araca bindirdim. Araca bindirirken tokat attım.