Eşine dehşeti yaşatmıştı! O koca için karar: 5 yıl hapis cezası

Pamukkale ilçesinde yaşayan tekstilci iş insanı Mustafa Y., iddiaya göre, 2 çocuğunun annesi eşi Özgün Y.'yi, 20 Mart 2020'de kendisini aldattığı gerekçesiyle saçlarından sürükleyip döverek aracına bindirdi. Mustafa Y., araçta da dövemeye devam ettiği eşini Bozkurt ilçesinde bir çiftlik evine götürüp barakaya kapatarak başına da köpek bağladı. Barakada yaklaşık 1 saat zorla tutulan Özgün Y., eşi tarafından tekrar Denizli'ye getirilip bir apart dairede odaya kapatıldı. Ailesinin Özgün Y.'ye ulaşamayınca polis merkezine başvurduğunu öğrenen Mustafa Y., eşini alıp birlikte yaşadıkları eve götürdü. Burada ailesiyle görüşmeden önce morlukların görülmemesi için yüzüne fondöten sürmek zorunda kaldığını belirten Özgün Y., daha sonra polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Özgün Y.'nin eşi tarafından zorla götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.