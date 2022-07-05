Eski çalışanın intikamı

Akıl almaz hırsızlık olayı, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas'ın kapısını çalan Mert A, kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek bu talebi geri çevirdi

PLANINI DEVREYE SOKTU

Kendi isteğiyle ayrıldığı işine geri dönemeyince evine dönen Mert A, ertesi günün sabahı hamile eşi Meryem K. (20) ve elindeki büyük bir valiz ve el çantasıyla birlikte tekrar eski iş yerine geldi. "Ev taşıyoruz, eşim hamile bir müddet burada dinleyebilir miyiz" yalanıyla Manas'ı kandıran Mert A. ve hamile eşi, 1 saat içeride dinlendikten sonra mağazadan ayrıldı.

2,5 ay boyunca dinlenme bahanesiyle her mesai sabahı valizle mağazaya gelen çift, tenha noktalardaki elbiseleri valiz ve el çantasına doldurarak yaklaşık 200 bin TL'lik kıyafet çaldı. Profesyonel oyunculara taş çıkartan bir performansla soygunlarını sürdüren çiftin eski patrona kurduğu tuzak, çalıntı kıyafetlerin piyasada yarı fiyatına satıldığının fark edilmesiyle bozuldu.

Çaldığı markalı kıyafetleri yarı fiyatına satan Mert A.'yı fark eden bir esnaf, bu markanın Denizli'deki satış noktası olan Hasan Manas'ı uyardı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aldığı ihbar üzerine büyük bir şok geçiren Manas, kontrol ettiğinde 200 bin TL değerindeki kıyafetlerin yerinde olmadığını anladı. Manas'ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli çifti gözaltına aldı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Mert A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, hamile eşi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEBAHATTİN ALP