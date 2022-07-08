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Denizli'de orman yangınlarına karşı dronlu denetim

Denizli'de yangın ve sabotaj ihtimaline karşı ekiplerin denetimleri sıklaştı. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte polis ekipleri ormanlarda havadan drone destekli denetimlere başladı.

DHA

08.07.2022, 16:33

Denizli'de polis ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlarda havadan dron destekli denetim yapıyor. Asayiş ekipleri de orman içinde devriye görevi yürütüyor.

Denizli’de orman yangınlarına karşı dronlu denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yükselmesiyle olası orman yangınları başta olmak üzere sabotaj ihtimaline karşı sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda tedbirlerini artırdı.

Denizli’de orman yangınlarına karşı dronlu denetim

Bu kapsamda polis ekipleri, ormanlarda havadan dron destekli denetim başlattı. Kent Ormanı'nda polis ekipleri, dronla şüpheli kişileri tespit ediyor. Orman içinde devriye gezen asayiş ekipleri de şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor.

Denizli’de orman yangınlarına karşı dronlu denetim

Ekipler, olası yangınlara karşı orman içinde araçla devriye atarken, yaya olarak da devriye yürütüyor. Ayrıca devriye görevi yapan polisler, halkı da ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

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