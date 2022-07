Yargıdan kaçamadılar: Denizli’de 84 tutuklu

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 22 bin 222 kişi sorgulanırken aranması olan 77 şahıs tutuklandı.



Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 4 ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 222 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 5 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. İçkili eğlence mekanında 2 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.





84 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 84 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ve kumar oyununda kullanılan 700 TL ile malzemeler ele geçirildi.





3 AYRI APART YETKİLİSİNE 53 BİN 564 TL İDARİ PARA CEZASI

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 84 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesinde, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 96 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası uygulandı.