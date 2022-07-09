Haberler Denizli Bayram gününde acı haber: 1 ölü 7 yaralı

Bayram gününde acı haber: 1 ölü 7 yaralı

Acı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Denizli'ye bağlı Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışarak tanınmaz hale geldi. Aracın içerisine sıkışıp kalan sürücü Mustafa Kızılkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 7 yaralı hastaneye sevk edildi.