Haberler Denizli 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de bayram bereketi! Uzun kuyruklar oluştu

'Beyaz Cennet' Pamukkale'de bayram bereketi! Uzun kuyruklar oluştu

Bayram tatilinde en çok ziyaretçi ağırlayan turizm bölgelerinden biri de Denizli Pamukkale oldu. Travertenleri ve şifalı termal suları ile tatilcilerin ilgisini çeken 'beyaz cennet' Pamukkale'yi ziyaret eden turistler çok memnun kaldıklarını ve bölgenin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğu belirtiyor.