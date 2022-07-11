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Haberler Denizli Denizli'deki kazadan acı haber! Yaşama 13 gün tutunabildi

Denizli'deki kazadan acı haber! Yaşama 13 gün tutunabildi

Denizli’de 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

11.07.2022, 17:30

Denizli’deki kazadan acı haber! Yaşama 13 gün tutunabildi

Denizli'deki korkunç kaza, 28 Haziran 2022 tarihinde Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.M. idaresindeki 20 B 5990 plakalı otomobil, M.O. hakimiyetindeki 20 ADN 212 plakalı süt kamyonetiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri hafif yaralı olan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüseyin Canbazoğlu'nu (15) hastaneye kaldırdı.



Yoğun bakımda tedavi altına alınan Canbazoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 gün sonra hayata tutunamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ikameti olan Pınarkent Mahallesine cansız bedeni getirilen genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Hüseyin Canbazoğlu'nun babası Ahmet Canbazoğlu'nun Arefe günü paylaşım yaparak dua beklemesi görenleri duygulandırdı.

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