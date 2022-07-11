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Haberler Denizli Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü öldü

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü öldü

11.7.2022

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü öldü
DENİZLİ Tavas'ta aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Kızılkaya yönetimindeki otomobil, Furkan Metin idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü Furkan Metin ve yolcu konumunda bulunan Buse Metin, Yağız Ali Metin ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kızılkaya, Nazif Kızılkaya, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

. ■ SEBAHATTİN ALP
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