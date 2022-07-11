Sevgilisinin asitli saldırısına uğrayan kadından acı haber

Denizli Pamukkale'de 9 Mayıs'ta kıskançlık krizine giren sevgilisi Özgür Günden (44) tarafından yüzüne asit dökülen Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova (27), 38 günlük yaşam savaşını kaybetti. Korkunç olay Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.



Aydın'da yakalanan Özgür Günden tutuklandı.



KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Özgür Günden, hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva (23) ile birlikte otele gitti. İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden çıkan tartışma sonrası, Günden, yanında getirdiği asidi korkudan birbirlerine sarılan Kalandarova ve Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. Olayın ardından kaçan Günden, Aydın'da yakalandı. Pişman olduğunu ifade ederek "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" diyen Özgür Günden 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırısı sırasında kendi yüzüne de asit gelen Günden bir gözünü kaybetti. Saldırıda yaralanan Khaırullaeva tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derecede yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Öte yandan, Özgür Günden'in 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yattığı da öğrenildi.



■ SEBAHATTİN ALP