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Denizli'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki yakıt yüklü tanker devrildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde olan yakıt yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılırken ekiplerin müdahalesi ile tanker vinç yardımıyla devrildiği yoldan kaldırıldı.

İHA

12.07.2022, 13:13

Denizli’de faciadan dönüldü! Seyir halindeki yakıt yüklü tanker devrildi

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Aydın Yolu üzerinde Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki 20 SV 426 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Büyük bir gürültünün koptuğu o anlarda patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri dolu yakıt tankerini köpükle soğutmaya başladı. Çalışmaların ardından tanker vinç yardımıyla devrildiği yoldan kaldırıldı. Bir süre kapatılan yol ardından tekrar trafiğe açıldı.

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