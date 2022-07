Denizli’de bilimsel araştırmaya konu olan hayvan: Manavlı keçisi!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) bilim insanları, Denizli'nin Çal ve Güney ilçelerinde "Manavlı keçisi" olarak adlandırılan ve daha yüksek fiyatla satılan keçilerin özelliklerini tespit etmek için bilimsel çalışma yapıyor. MAKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Asım Akbaş, Manavlı keçisinin araştırılması ve "farklı keçi tipi" olarak tescil edilmesi için çalışma başlattı.

Doç. Dr. Akbaş'ın yürütücülüğünü yaptığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Saatcı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz'ın destek verdiği saha araştırmasını içeren projenin ilk ayağı olan, "Manavlı olarak adlandırılan keçilerin bazı tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesi" adlı proje TÜBİTAK desteğiyle tamamlandı. Bu konuda 2 yıl önce çalışma başlattıklarını dile getiren Akbaş, şöyle konuştu: "Özellikle bulunduğumuz coğrafyada Manavlı keçilerinin, kıl keçisinden farklı genotipteki hayvanların pazara getirilip fiyatlandırıldığını gözlemledik. Bu da bizi pilot çalışmaya yöneltti. Proje, bizim doğru bir iz üzerinde olduğumuzu gösterdi. Manavlı keçilerinin, özellikle oğlaklarının, kıl keçilerine nazaran ciddi bir pozitif anlamda canlı ağırlık artışına ve büyüme özelliğine sahip olduğunu gördük."Manavlı keçilerinde ikiz doğum oranın da yüksek olduğunu ifade eden Akbaş, şunları söyledi: "Doğum oranı ve ikizlik oranındaki yükseklik de Manavlı keçisinin ön plana çıkartan değerler. Kulaklarının uzunluğu, geniş sağrı (hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm) yapısı ve kuyruk yapısı da Manavlıyı dikkate almamız gereken ya da üzerinde çalışmasını gerektiğini düşündüğümüz ilk bulgularımız. Bu bulgular bizi ileriye yönelik heyecanlandırdı. Projelerimiz devam edecek."

"ET VE SÜT BAKIMINDAN DAHA VERİMLİ"

Akbaş, "Manavlı" ismi ile anılan keçilerin diğer kıl keçilerinden farkını ise şöyle sıraladı: "Diğer kıl keçileri 65-90 kilogram ağırlığında olurken, iri cüsseli, süt ve et verimi bakımından kombine ırk sayılan Manavlı keçisinin erkek tekesinin canlı ağırlığı 135-170 kilogram ağırlığına kadar çıkabildiği belirtiliyor. Yüzde 80-90 ikiz doğum oranları vardır. Bu keçiler her bölgede yaşayabilirler. Çalılık ve makilik alanlarda beslenmeyi severler. Kuru tarım bölgesinde yaygın olarak kullanabilir. Düz burunlu, et ve süt bakımından daha verimlidir." Yeni yerli gen kaynaklarının ortaya çıkarılması, bilimsel yönden ulusal ve uluslararası literatüre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Akbaş, "Bize göre ülkemizde yerli gen kaynaklarımız ve keçilerimiz önemli. Birçok çalışmalarda yapılıyor keçiler üzerinde. Halen halk elinde keşfedilmeye bekleyen ve önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz yerli gen kaynağımız var. Bunları keşfetmek bizlerin sorumluluğu." dedi.