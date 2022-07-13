Devrilen yakıt tankerine saatlerce köpük sıktılar

İZMİR'DEN Denizli yönüne gelen, Denizlili bir firmaya ait yakıt tankeri, dün Sarayköy ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklenen tanker, yan yatarak durabildi. Şoförün yara almadığı kazaya hemen müdahale edildi. İtfaiyenin sızıntıya karşı önlem alarak saatlerce köpük sıktığı kurtarma çalışmalarında vinçler kullanıldı. Yol trafiğe bir süre kapatılarak önlemler artırıldı. Çalışmalar sonrası, tankerdeki yakıt nakledilerek yol trafiğe açıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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