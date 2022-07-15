Denizli’de 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı!

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz'da yaşanılan demokrasi destanı ve kahramanlıkların anlatıldığı sergide Denizli ve Türkiye'nin farklı illerinden çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenledi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ne Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Aziz Çiçek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve beraberindekiler ile vatandaşlar katıldı. Vali Atik, Başkan Zolan ve beraberindekiler sergide bulunan fotoğrafları inceleyerek 15 Temmuz 2016'da Denizli ve Türkiye'de yaşanılanları yad etti. Protokol üyeleri daha sonra burada bulunan 15 Temmuz Anı Defterini imzaladı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik basın mensuplarına yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milletinin sokaklara ve meydanlara inerek hain darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu anlattı.

SERGİDE TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANLIKLARI ANLATILIYOR

Vali Atik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah şehitlerimize rahmet eylesin, bu vatan kolay vatan olmadı. Biz zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödüyoruz. Ama tarihimizin hiçbir döneminde böyle bir yapıyla karşılaşılmamıştır. O gün Türk milletinin olağanüstü gayretiyle bu girişim sonuçsuz kılınmıştır." Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf sergisinde Denizli ve Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı 40 fotoğraf bulunuyor.