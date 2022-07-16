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Haberler Denizli Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallı giydi

Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallı giydi

16.7.2022

Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallı giydi
Denizli'de dünya evine giren damada sürpriz yapan arkadaşları, bindallı giyerek gösteri yaptıkları kına gecesine renk kattı. Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde hayatlarını birleştiren Kemalettin ve Sultan Ayten çiftinin düğünden 1 gün önce gerçekleştirilen kına gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerine kına yakılması için alanın ortasında bekleyen genç çift, kına yakmak için kadınların alana girmesini beklerken, damadın arkadaşları renkli bir sürprize imza attı. Bayan kıyafeti olan yöresel bindallıları giyen damadın arkadaşları, davetlileri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

■ SEBAHATTİN ALP
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