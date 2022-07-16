Denizli’de bir garip olay! Komşularının öldüğünü düşündüğü kadın bakın nereden çıktı?

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bağrışma sesi duyan kişi, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan komşusuyla konuştu.

Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca eşlerin telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı.

Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.

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