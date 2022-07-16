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Haberler Denizli Denizli'de bir garip olay! Komşularının öldüğünü düşündüğü kadın bakın nereden çıktı?

Denizli'de bir garip olay! Komşularının öldüğünü düşündüğü kadın bakın nereden çıktı?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda gece geç saatlerde bağrışma sesi duyan şahıs komşusuyla konuştu ve aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. Ekiplerin bir süre ulaşamadığı ve öldürüldüğü düşünülen kadın başka yerden çıktı.

İHA

16.07.2022, 10:35

Denizli’de bir garip olay! Komşularının öldüğünü düşündüğü kadın bakın nereden çıktı?

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bağrışma sesi duyan kişi, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan komşusuyla konuştu.

Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca eşlerin telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı.

Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.

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