’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

"KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GEVŞETİLİRSE ÇİNLİLERİ DE GÖRECEĞİZ"

Yaz tatilinin başlamasıyla yerli turistlerin bölgede büyük hareketlilik sağladığını belirten Şen, şöyle devam etti:

"Biz okullar açılıncaya kadar talebin devam etmesini bekliyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun talepleri var. Bizim için Uzak Doğulu misafirler olmazsa olmazımız. Bundan sonra Güney Amerika ve Avrupa'dan misafirlerimiz geliyor. Tüm dünyadan misafir ağırlıyoruz. Çin'deki koronavirüs önlemleri gevşetilirse Pamukkale'de Çinli misafirleri de göreceğiz. O da bizi mutlu edecek."