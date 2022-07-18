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Haberler Denizli 'Beyaz cennet'e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

'Beyaz cennet'e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

9 günlük bayram tatilinde Ege'de en çok ziyaret edilen yerler arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale de yer aldı. Bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 140 artışla 604 bin 33 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi gezdi.

AA

18.07.2022, 12:49

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi 9-17 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca 110 bin kişi gezdi.

’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Antik kentleri, beyaz travertenleri ve termal suyuyla dört mevsim ilgi odağı haline gelen Pamukkale, bu bayram tatilini de yoğun geçirdi. Yurt dışından gelen yabancıların yanı sıra bayram tatilini değerlendiren yerli turistlerin de ilgi gösterdiği Pamukkale'de, birçok kişi yamaç paraşütü ve sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu.

’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 140 artışla 604 bin 33 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi gezdi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, uzun bayram tatillerinin turizm tesislerine yaradığını söyledi.

’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Şen, tahmin ettikleri gibi bir yoğunluğun olduğunu anlatarak, "Son zamanlarda kültür turları büyük rağbet görüyor. Gerek yerli gerekse yabancı misafirler, dünyada eşi benzeri olmayan yerleri ziyaret etmek istiyor." dedi.

’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

"KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GEVŞETİLİRSE ÇİNLİLERİ DE GÖRECEĞİZ"

Yaz tatilinin başlamasıyla yerli turistlerin bölgede büyük hareketlilik sağladığını belirten Şen, şöyle devam etti:

"Biz okullar açılıncaya kadar talebin devam etmesini bekliyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun talepleri var. Bizim için Uzak Doğulu misafirler olmazsa olmazımız. Bundan sonra Güney Amerika ve Avrupa'dan misafirlerimiz geliyor. Tüm dünyadan misafir ağırlıyoruz. Çin'deki koronavirüs önlemleri gevşetilirse Pamukkale'de Çinli misafirleri de göreceğiz. O da bizi mutlu edecek."

’Beyaz cennet’e tatilci akını! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Şen, bu yıl için hedefledikleri 2 milyon turist sayısını kolaylıkla aşacaklarını ifade etti.

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