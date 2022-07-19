18 yaşındaki eşini öldüren koca kaynanasını suçladı

YENİ doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 5 el ateş ederek öldüren koca, 40 gün sonra teslim oldu. Katil kocanın, "Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun" dediği öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta ikamet eden evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında 7 Haziran günü çıkan kavgada genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. 2021 Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

40 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Ferhat Evren, 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren, işlemlerin ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Evren, "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" sorularına, "Katil kaynanam, ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah'a havale ediyorum. Kaynanama sorun" dedi.

"OGLUM HAKSIZSA ÖLSÜN"

KAYNANASININ azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren ise "Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü" dedi. Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı. Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar görüntülerde yer aldı. Ferhat Evren, 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada da suskunluğunu koruyan Evren, tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ SEBAHATTİN ALP