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Haberler Denizli Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde dün saat 15.00 sularında kaybolan Hakkı ve Rafet'e ilişkin şok gelişme! En son su kanalına girmeye çalıştıkları bilinen çocuklar için arama kurtarma çalışmaları kanalda yoğunlaşmıştı. Bugün, yakınları tarafından ortaya atılan kaçırılma iddiası üzerine ekipler alarma geçti. Çocuklar için yapılan çalışmalar genişletilerek kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İHA

19.07.2022, 16:32

Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.'den (11) dün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Bölgeye giden ekipler evin yakınında bulunan arazide çalışmalara başladı.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Gece saatlerinde kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla herhangi bir ize rastlayamadı

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Didik didik taranan bölgede ekipler arazide ve suyu azaltılmış kanalda çalışmalara devam ederken, çocukların yakınlarından ise kaçırılmış olabileceği yönünde iddia ortaya atıldı.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Bu iddia üzerine jandarma ekipleri, aile ile irtibata geçerek çocukların bulunması için çalışmalarını genişletti.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Çivril Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Yalçın ise çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Bölgeye giden İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk çalışmaları takip ediyor.

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