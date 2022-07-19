Haberler Denizli Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Dehşete düşüren kaçırılma iddiası: Ekipler alarma geçti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde dün saat 15.00 sularında kaybolan Hakkı ve Rafet'e ilişkin şok gelişme! En son su kanalına girmeye çalıştıkları bilinen çocuklar için arama kurtarma çalışmaları kanalda yoğunlaşmıştı. Bugün, yakınları tarafından ortaya atılan kaçırılma iddiası üzerine ekipler alarma geçti. Çocuklar için yapılan çalışmalar genişletilerek kesintisiz bir şekilde devam ediyor.