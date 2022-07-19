Poşusunu takıp traktörün başına geçti

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üreticilere dağıtılan silajlık mısır tohumları toprakla buluştu. Poşusunu takıp traktörün direksiyonuna geçen Başkan Zolan, ilk ekimi yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Çivril, Çardak ve Bozkurt'taki 500 üreticiye daha verdiği silajlık mısır tohumları toprakla buluşmaya başladı. Ömerli Mahallesi'nde Göker Yılmaz'a ait tarlaya silajlık mısır tohumu ekildi.

"BEREKETLİ OLSUN"

EKİME Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindekiler katıldı. Profesyonel üreticileri aratmayan bir şekilde traktör kullanıp, tohum ekme makinesi ile ekim yapan Başkan Zolan, ürünün bereketli olmasını diledi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal olduğunu belirterek, insanlığın hayatını devam ettirebilmesi adına toprağın en büyük nimet olduğunu söyledi. SEBAHATTİN ALP