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Haberler Denizli 41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

İHA

20.07.2022, 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 08:49

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.

Ekipler, kayıp olan Rafet E'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

OLAY

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

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