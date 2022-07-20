Rafet’ten de acı haber geldi

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 2 günün ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

Hakkı Bardan'dan sonra bugün saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedeni bulundu. Ergen'in sulama kanalının Kıralan Mahallesi girişine yakın yerde bulunan cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Çocukların aileleri acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı.

OLAY

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

Bulunabilmesi için camiden yardım anonsu yapıldıktan kısa bir süre sonra, Rafet Ergen'in cansız bedeninin bulunduğu haberi yakınlarını yıktı. Son anlarında sulama kanalına doğru yürüdüğü görülen Rafet'in cenazesine, Hakkı Bardan'ın ölü bulunduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan 15.'ci kapaktan ayrılan aktarma savağının kenarındaki sazlıkların arasında ulaşıldı. Çalışmalara katılan ekiplerin yanı sıra acılı aileler de bölgeye akın etti. Rafet'in cansız bedeninin çıkarılabilmesi için bölge güvenlik çemberine alındı.