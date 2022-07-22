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Haberler Denizli Denizli'de 'pes' dedirten görüntü! Trafik magandası insanların canını hiçe saydı

Denizli'de 'pes' dedirten görüntü! Trafik magandası insanların canını hiçe saydı

Denizli'nin Çivril ilçesinden yansıyan görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Anayolda 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet ile ilerleyen genç ellerini bırakıp yatarak hem kendini hem trafiği tehlikeye soktu. İşte o görüntüler

İHA

22.07.2022, 11:19

Denizli’de ’pes’ dedirten görüntü! Trafik magandası insanların canını hiçe saydı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayda alınan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Arkadaşıyla beraber motosikletlerini alarak trafiğin aktığı anayola çıkan genç, yaptığı akrobasi hareketleri kayıt altına aldırttı.

Ellerini bırakarak 100 kilometre hızdaki motosikletin üzerine yatan genç, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Farklı farklı motorlarla hareketlerini sergileyen genç, hem düz hem de arkaya doğru uzandığını görüntülerini sosyal medyasında paylaştı.

Kendi ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan genç, sosyal medyada tepki gördü.

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