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Denizli'de 'pes' dedirten görüntü! Trafik magandası insanların canını hiçe saydı

Denizli'nin Çivril ilçesinden yansıyan görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Anayolda 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet ile ilerleyen genç ellerini bırakıp yatarak hem kendini hem trafiği tehlikeye soktu. İşte o görüntüler