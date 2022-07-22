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Haberler Denizli Keçileri otlatmaya gitti bir daha geri dönmedi! Kayıp çoban her yerde aranıyor

Keçileri otlatmaya gitti bir daha geri dönmedi! Kayıp çoban her yerde aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde erken saatlerde keçileri otlatmaya giden 69 yaşındaki Mustafa Erbay, uzun süre geçmesine rağmen eve geri dönmedi. Yakınlarının haber verdiği ekipler, Erbay'ın bulunması için çalışma başlattı.

İHA

22.07.2022, 09:29

Keçileri otlatmaya gitti bir daha geri dönmedi! Kayıp çoban her yerde aranıyor

Kale ilçesine bağlı Toki Mahallesinde oturan Mustafa Erbay (69), keçileri otlatmak için sabahın erken saatlerinde dağlık alana gitti. Her gün saat 11.00'de geri eve dönen Erbay, saatler geçmesine rağmen eve gelmedi.

Keçilerin ilerleyen saatlerde eve geri dönmesinin ardından Erbay'ın hayatından endişe eden yakınları , 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Kayıp ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra TRAC başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından çobanın bulunması için çalışma başlattı.

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