  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de damadın çileli imtihanı! 'Gelin alma' için 1,5 tonluk aracı çekti

Denizli'de damadın çileli imtihanı! 'Gelin alma' için 1,5 tonluk aracı çekti

Denizli'nin Çal ilçesinde damat ve sağdıcına 'gelin alma işkencesi' yapmak için yaklaşık 1,5 tonluk aracı 50 metre çektirdiler. Davetlilerin keyifle izlediği yöresel düğün adeti akşam saatlerine kadar devam etti.

İHA

23.07.2022, 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 15:29

Denizli’de damadın çileli imtihanı! ’Gelin alma’ için 1,5 tonluk aracı çekti

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Develler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Dilek Tarhan çifti düzenlene düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Damat Hüseyin Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, düğün öncesi gerçekleşen gelin alma merasiminde bölgenin geleneksel eziyetlerinden nasibini aldı.

Gelini alıp dönen konvoyun önünü baba ocağına 50 metre kala kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan gelmen lazım" diyerek eziyetlerine başladı. Damat Hüseyin Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, 1 tonluk aracı iplerle çekmeye başlarken, daha fazla eziyet olsun diye 5 kişi daha aracın ürerine oturdu.



Kan ter içerinde yaklaşık 1,5 tonluk yükü 50 metre çeken damat ve sağdıcına yapılan eziyet, renkli görüntüler oluşturdu. Davetlilerin kahkahalarla tanıklık ettiği yöresel düğün adeti, havanın karardığı anlara kadar devam etti. Önce arkadaşlarının bozuk olduğunu iddia ettiği otomobil ve daha sonra gelin arabasıyla baba evine dönen damat ve gelin, eziyeti yapan arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı.

Damadın arkadaşları kadın kılığında düğünü bastı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA