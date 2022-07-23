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Haberler Denizli Tavas’ın 4’üncü kültür festivali kortejle başladı

Tavas’ın 4’üncü kültür festivali kortejle başladı

23.7.2022

Tavas’ın 4’üncü kültür festivali kortejle başladı
Denizli'nin Tavas ilçesinde '4.Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali' önceki gün başladı. Protokol üyelerinin ve de vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen coşkulu kortej yürüyüşüne, Denizli Büyükşehir Belediyesi bandosu eşlik etti.

TAVAS Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Tarımıyla, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle eşsiz güzelliklere sahip olan ilçemizin tüm zenginliklerinin bir araya getirdiğimiz ve konserlerimizle dolu dolu geçecek bir festival sizleri bekliyor" dedi.

HALKOYUNLARI GÖSTERİSİ
Akşam gerçekleştirilen halkoyunları gösterisinin ardından yerel sanatçı Emin Mert Boyacıoğlu konseri ile festivalin ilk günü tamamlandı. Festival bu akşam Linet ve yarın Oğuzhan Koç konserleri ile devam edecek.

■ SEBAHATTİN ALP
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