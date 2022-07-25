  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 2 araçla kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 2 araçla kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. İzmir istikametine doğru bir süre kapatılan yol ise çalışmalar sonrası açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

25.07.2022, 09:08

Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı! 2 araçla kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Menderes Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine doğru seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek E.B. kontrolündeki otomobil ile E.S. hakimiyetindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücü E.B., E.S. ve yolcu konumunda bulunan A.Ö.'yü yaralı olarak farklı hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlar uzun uğraşlar sonucu yoldan kaldırılırken, İzmir istikametine doğru bir süre kapatılan yol ise çalışmalar sonrası açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA