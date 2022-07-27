Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

BABA VE OĞLU ARABADAN METRELERCE FIRLADI

Sağlık görevlileri araçtan fırlayan baba ve oğlu ile itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı amcayı hastanelere kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından önce babanın ve sonrasında ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, bir acı haberde bugün geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan amca Aydın Arıca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından baba, oğul ve amcanın cansız bedenleri memleketleri olan Elazığ iline gönderildi.