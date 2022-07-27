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Haberler Denizli Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen olayda içinde baba, oğul ve amcanın bulunduğu otomobil beton direğe çarparak tarlaya uçtu. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğulun bedenleri metrelerce fırlarken amca ise olduğu yerde sıkışık kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda baba ve oğulun kazadan hemen sonra hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan amcadan ise acı haber çok geçmeden geldi. Baba, oğul ve amcanın naaşları memleketleri Elazığ'a gönerildi.

İHA

27.07.2022, 15:34

Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada baba ve oğulun ardından amca da hayatını kaybetti.

Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için giden kuaför baba Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (32) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka 23 ADE 034 plakalı otomobil ile yola çıktı.

Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

Berkay Arıca'nın kullandığı otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

Bedenleri metrelerce fırladı: Kazadan sağ çıkan olmadı

BABA VE OĞLU ARABADAN METRELERCE FIRLADI
Sağlık görevlileri araçtan fırlayan baba ve oğlu ile itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı amcayı hastanelere kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından önce babanın ve sonrasında ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, bir acı haberde bugün geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan amca Aydın Arıca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından baba, oğul ve amcanın cansız bedenleri memleketleri olan Elazığ iline gönderildi.

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