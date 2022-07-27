Traktörün altında kalan kadın öldü, kızları yaralı

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde Yeliz Yeniay'ın kullandığı traktör, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörden savrulan sürücü ile kardeşi Fatma Fışkın hafif şekilde, traktörün altında kalan anneleri Hatice Aydın (63) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Aydın, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ■ SEBAHATTİN ALP

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