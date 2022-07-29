Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor

HALİYLE ATEŞİN BAŞINDA ZOR OLUYOR

Çocukluk yıllarında başladığı mesleğini sürdüren Ali Akın, çok fazla kazancı olmamasına rağmen işini severek sürdürüyor. Akın, "Kalay ve bakırcılık işini yapıyorum. Haliyle ateşin başında zor oluyor. 69 yaşındayım. Çocukluğumda beri bu mesleği yapıyorum.

Çok fazla gelen giden olmuyor ama yine de müşteri arada geliyor. Ben kazanayım veya kazanmayım yine de burada vakit geçiriyorum. 5-10 kuruş almak için uğraşıyorum" diye konuştu.