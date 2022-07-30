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Haberler Denizli Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın | Dumanlar gökyüzünü kapladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın | Dumanlar gökyüzünü kapladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

DHA

30.07.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022, 11:44

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait depoda yangın | Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda bugün saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. Alevlerin deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

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