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Denizli'de akıllara durgunluk veren olay: Eşini defalarca bıçakladı ardından...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen korkunç olayda boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki eşini parkta defalarca bıçaklayan Onur A.'nın ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Saldırgan eş canlı yayında, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik.” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

İHA

30.07.2022, 15:36

Denizli’de akıllara durgunluk veren olay: Eşini defalarca bıçakladı ardından...

Olay, dün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.

Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



YARALI EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI
Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., saklandığı adreste gözaltına aldı. Onur A.'nın saldırının ardından eşi kanlar içerisinde yerde yatarken, ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Onur A'nın yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana k... yapılmazmış kardeş" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

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