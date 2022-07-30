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Haberler Denizli Denizli'den acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi

Denizli'den acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi

Denizli'ye bağlı Acıpayam ilçesinde gerçekleşen olayda, arkasına oturduğu traktörün manevra yapmasıyla düşüp traktörün altında ezilen genç kız ağır yaralandı. Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, bölgeye gelen ekipler genç kızı hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen haytını kaybederken, yabancı uyruklu şüpheli olaydan 8 saat sonra güüvenlik güçlerince yakalndı.

İHA

30.07.2022, 09:00

Denizli’den acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi

Denizli'de sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıplara karışan Afganistan uyruklu sürücü ise 8 saat sonra jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanmasından dolayı kurulan hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu. Tam bu esnada geri manevra yapan traktör, Selçuk'un üstünden geçti. Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Selçuk'tan acı haber geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

8 SAAT SONRA YAKALANDI
Olayın ardından yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin etraftaki çalışanların bilgisi doğrultusunda kimliğini belirleyen ekipler, her yeri didik didik arayarak sürücüyü 8 saat sonra buldu. Korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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