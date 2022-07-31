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Haberler Denizli 17 yaşındaki İrem traktörün altında hayatını kaybetti

17 yaşındaki İrem traktörün altında hayatını kaybetti

31.7.2022

17 yaşındaki İrem traktörün altında hayatını kaybetti
DENİZLİ'DE tarlada çalışan genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıplara karışan Afganistan uyruklu sürücü ise 8 saat sonra jandarma tarafından yakalandı. Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlada hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu. Geri manevra yapan traktör, Selçuk'un üstünden geçti. Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, genç kızı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, sürücüyü 8 saat sonra buldu ve karakola götürdü. ■ SEBAHATTİN ALP
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