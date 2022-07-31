Ağır yaraladığı eşinin hesabından yayın yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Olay, önceki gün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Onur Akşit (23) ayrı yaşadığı eşi Rabia Akşit'i (22) konuşmak için parka çağırdı. Genç kadına, "Sosyal medyadan neler paylaşıyorsun, utanmıyor musun" dedi ve ikili arasında kavgaya başladı. Onur Akşit yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia Akşit'in hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından kaçan Onur Akşit saklandığı adreste gözaltına aldı. Öfkeli kocanın saldırının ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Onur Akşit'in yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik" diye konuştuğu ortaya çıktı. ■ SEBAHATTİN ALP