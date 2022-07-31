Haberler Denizli Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Son dakika... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü. Alev ve dumanları fark eden arıcı Mehmet Saygın, ihbarda bulunduktan sonra kovanlarını kurtarmak için canla başla mücadele etti. Bu sırada elleri ve ayakları yanan Saygın, ne yapsa da kovanlarını alevlerin arasından çıkaramadı