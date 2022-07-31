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Haberler Denizli Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Son dakika... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü. Alev ve dumanları fark eden arıcı Mehmet Saygın, ihbarda bulunduktan sonra kovanlarını kurtarmak için canla başla mücadele etti. Bu sırada elleri ve ayakları yanan Saygın, ne yapsa da kovanlarını alevlerin arasından çıkaramadı

İHA

31.07.2022, 18:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 18:32

Yangın Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içinde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi.

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Alev ve dumanları fark eden arıcı Mehmet Saygın, ihbarda bulunduktan sonra kovanlarını kurtarmak için canla başla mücadele etti. Bu sırada elleri ve ayakları yanan Saygın, ne yapsa da kovanlarını alevlerin arasından çıkaramadı.

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Alanda büyüyen alevler ağaçlara da sıçrarken, rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu metrelerce yükselen alevler kontrol altına alındı.

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alana Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Alevlerin bulunduğu alandan numune alan ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

"KOVANLARIMI KURTARAMADIM, ELLERİM VE AYAKLARIM YANDI"
7 kovanı küle sönen arıcı Mehmet Saygın, "Ben geldiğimde yangın başlamıştı. Arı kovanlarım vardı kurtarmaya çalıştım.

Arı kovanları için alevlerin arasına daldı

Rüzgarın etkisiyle anız yangını birden büyüdü ve arılarımı kurtaramadım. 7 kovan arım telef oldu. Kovanlarımı kurtarmaya çalışıyordum ama olmadı. Ellerim ve ayaklarım yandı" dedi.

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