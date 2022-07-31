Köpekler klimalı mağazalarda serinliyor

DENİZLİ'DE Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bazı mağaza ve kafeler, aşırı sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarını içeri alarak serinlemelerini sağlıyor. Denizli'de klimalı mağaza ve kafeler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan köpeklere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte klimalı işyerlerine giren hayvanlar bir köşede yatarak serinlerken, müşteriler de uyuyan hayvanları rahatsız etmemek için dikkat gösteriyor. Bazı hayvan severler ise mağazalarda gördükleri köpekleri sevmeden geçmiyor. ■ SEBAHATTİN ALP

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