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Haberler Denizli Uzattığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi

Uzattığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi

31.7.2022

Uzattığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi

DENİZLİ'DE yaşayan 26 yaşındaki eczacı Hüseyin Safa Toprak, tedavi sürecinde saçları dökülen onkoloji hastaları için örnek bir davranışa imza attı. Sağlıklı uzayabilmesi için aylık 500 TL'lik özel ürün kullandığı saçını, onkoloji hastalarına peruk yapılması için bağışlayan eczacının davranışı takdir topladı.

2 yıldır özenle baktığı saçlarını kestiren Toprak, Onkoloji Gönüllüleri Derneği Denizli Şube Başkanı Nejla Aslan tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Toprak, "Az da olsa üzüldüm ama iyi bir şeye hizmet ettiğim için çok mutluyum" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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