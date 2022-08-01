Bakan Soylu: Oluşan zarar kısa sürede telafi edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Emniyet Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a geçmiş olsun dileğini iletti. Yangının büyümeden, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Soylu, "Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görevli polis arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" dedi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, "Yangına ilk dakikalardan itibaren cansiparane bir şekilde müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasında büyük emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine müteşekkirim" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER