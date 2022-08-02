Film severler açık hava sinemasında buluşacak

DENİZLİ'DE Merkezefendi Belediyesi'nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği, 2 Ağustos Salı günü başlıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendili hemşehrilerimize Karaman mahallemizde kuracağımız beyaz perde ile film keyfi yaşatacağız" dedi. Kültür ve sanat etkinliklerine önem veren belediye, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı sinema gecesi etkinliklerine Karaman mahallesi pazaryerinde devam edecek. Başkan Doğan, tüm vatandaşları sinema keyfine davet etti.

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