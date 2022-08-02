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Haberler Denizli ‘Kadına el kalkmaz’ sloganıyla eğitim

‘Kadına el kalkmaz’ sloganıyla eğitim

2.8.2022

‘Kadına el kalkmaz’ sloganıyla eğitim
DENİZLİ'DE kahvehanede ve Cuma namazı çıkışında erkekler jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı ve ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli kadın astsubaylar harekete geçti. Denizli- Honaz-Gürlek mahallesi kahvehanesi ve OSB Camisi çıkışında 240 erkeğe Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirilme yapıldı.
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