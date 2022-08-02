‘Kadına el kalkmaz’ sloganıyla eğitim

DENİZLİ'DE kahvehanede ve Cuma namazı çıkışında erkekler jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı ve ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli kadın astsubaylar harekete geçti. Denizli- Honaz-Gürlek mahallesi kahvehanesi ve OSB Camisi çıkışında 240 erkeğe Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirilme yapıldı.

DİĞER