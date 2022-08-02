‘Kovanlarımı alevlerin içinden kurtaramadım’

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü. Yangın ilçeye bağlı Karahasanlı mahallesinde önceki gün meydana geldi. İçinde arı kovanlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangınının ardından, alevleri fark eden arıcı Mehmet Saygın, ihbarda bulunduktan sonra kovanlarını kurtarmak için canla başla mücadele etti.

Bu sırada elleri ve ayakları yanan Saygın, ne yapsa da tek başına kovanlarını alevlerin arasından çıkaramadı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına almaya çalışılsa da, birçok ağaç ve arı kovanı küle döndü.

7 kovanı yanan talihsiz arıcı Mehmet Saygın, "Ben geldiğimde yangın başlamıştı. Arı kovanlarımı kurtarmaya çalıştım ama rüzgarın etkisiyle alevler birden etrafımı sardı. Ellerim ve ayaklarım yandı, 7 kovanımı oradan çıkaramadım, kendi canımı zor kurtardım" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP