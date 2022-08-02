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Haberler Denizli Otobüste unutulan eşyalar Sevgi Eli’nde

Otobüste unutulan eşyalar Sevgi Eli’nde

2.8.2022

Otobüste unutulan eşyalar Sevgi Eli’nde

DENİZLİ'DE halk otobüsünde unutulan binlerce malzeme görenleri hayrete düşürüyor. Aralarında baston ve polis şapkası dahi bulunan eşyalar, 3 ay içinde geri alınmadığında maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaşması için Sevgi Eli'ne veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüslerine binen binlerce yolcunun unuttukları eşyalar, şoförler tarafından muhafaza altına alınarak Kayıp Eşyalar Bürosuna getiriliyor. Burada tutanak karşılığında alınan eşyalar görevliler tarafından sahibine ulaştırılmak üzere bekletiliyor. 3 ay boyunca alınması beklenen eşyalardan bazıları sahibine ulaşırken, geri kalan ise maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sevgi Eli'ne bağışlanıyor. ■ SEBAHATTİN ALP

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